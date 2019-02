Kodi 18.1 RC1 : nombre de bugs dans le viseur

Des mises à jour régulières au programme

Début février, nous avions le plaisir de vous annoncer la publication officielle de Kodi 18 « Leia » , après de longs mois d'attente et cinq RC. Celle-ci apporte de nombreuses nouveautés, notamment en prenant en charge nativement 65 émulateurs, le format numérique HDR et la résolution 8K, sans oublier bien sûr la gestion des DRM qui permet d'avoir accès à des plateformes telles que Netflix.Totalement repensé, il parait logique que le célèbre mediacenter open-source soit en proie à quelques bugs, crashs et autres problèmes sur les différentes plateformes qu'il supporte. Néanmoins, signe que l'équipe deest très réactive, elle propose aujourd'hui au téléchargement lade Kodi v18.1 afin de corriger quelques problèmes remontés par les utilisateurs ou découverts depuis le déploiement de Kodi 18 par l'équipe en charge du développement de l'application.Avec cette mise à jour, le mediacenter le plus populaire et certainement le plus fonctionnel vient donc corriger des bugs mineurs et apporte déjà certainestouchant notamment à la bibliothèque musicale ou à son utilisation sur des appareils Android. Vous pourrez consulter la liste complète des corrections et améliorations , ainsi que de télécharger la version 18.1 via le site officiel de Kodi. Si jamais vous avez rencontré des problèmes depuis l'installation de Kodi 18, il y a donc de fortes chances que cette mise à jour aide à les corriger.Dans son billet de blog, l'équipe indique qu'une version finale vient toujours avec quelques bugs inattendus et explique que des mises à jour régulières seront déployées dans les mois à venir.