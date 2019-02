Kodi 18, nom de code Leia, est dispo en version finale : quoi de neuf ?

Quoi de neuf avec Kodi 18 ?

Une bibliothèque musicale plus fluide et pertinente

Un travail de longue haleine pour les développeurs avec notamment l'ajout d'un demi-million de lignes de code et de 10 000, afin d'intégrer des nouveautés qui devraient ravir la plupart des utilisateurs., nom de code Leia (en hommage à Carrie Fisher) est désormais disponible en version finale. Le mediacenter open source et multi-plateforme - macOS, Windows, Linux, Raspberry Pi, Android et iOS - connaît ici une vraie petite révolution au vu de ses nombreuses nouveautés. Sont notamment au programme : émulateurs rétrogaming, gestion des DRM, de la 8K et de l'HDR, mais également de ... Google Assistant !Grande nouveauté pour Kodi 18, le lecteur multimédia, sans oublier bien sur les ROMs ainsi que les manettes de jeux. Unegrâce à laquelle il n'est plus forcément nécessaire de passer par un Raspberry Pi pour profiter du mediacenter open source et de vos jeux rétro via une seule et même interface.Kodi 18 prend aussi désormais en charge les contenusexternes. Kézako ? Il s'agit de contenus numériques protégés, autrement dit d'œuvres numériques accessibles uniquement via un abonnement, comme c'est le cas avec Netflix par exemple.En outre, Kodi a largement, notamment en ce qui concerne la lecture de média en 4K, 8K et HDR ou encore une meilleure prise en charge des Blu-ray avec, entre autres, le support des menus BD-J.De multiples améliorations ont aussi été apportées ànotamment avec le support des systèmes ALSA, PulseAudio, OSS, Audio Pi, DirectSound, WASAPI, Darwin, et SndIO. Ceux qui gèrent leur musique via Kodi devraient également être heureux de constater que la bibliothèque musicale est bien plus fluide qu'auparavant, permet un meilleur filtrage des métadonnées et autres informations concernant le média et offre un accès plus rapide aux API.Enfin, parmi les principales évolutions de Kodi avec cette version 18, on peut noterpour les appareils Android. Il est donc possible d'utiliser Kodi grâce à la voix, en tout cas pour remplacer son traditionnel clavier visuel.Notre liste des nouveautés et améliorations n'est bien sûr pas exhaustive, vous pouvez retrouver tous les détails à propos de Kodi 18.0 « Leia » directement en suivant ce lien