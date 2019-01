Windows 10 et VLC déjà compatibles avec le codec vidéo AV1

Le codec AV1 déjà sur VLC et chez Microsoft

Dans un futur plus ou moins proche, le nouveau codec AV1 va venir prendre la place de tous les autres, y compris ce cher H.265/HEVC. Un codec «» donc, dont on peut déjà profiter en ce début d'année 2019, puisque ce même AV1 est désormais (mieux) intégré à l'indispensable logiciel VLC, mais aussi à Windows 10.En effet, la version 3.0.5 de VLC améliore la prise en charge du codec AV1, tandis qu'une extension gratuite (encore en mode bêta) est à télécharger pour Windows 10. Un codec plus performant donc, mais également, ce qui fera forcément les affaires des géants du streaming vidéo comme Amazon, Netflix ou encore YouTube.Selon l' Alliance for Open Medias , le codec AV1 devrait également permettre de transmettre des contenus Ultra HD avec une «» connexion ADSL de 10 Mb/s. Un codec open source qui plus est, déjà supporté par divers acteurs du web, et qui devrait donc se démocratiser d'ici 2020, lorsque les processeurs compatibles seront disponibles.