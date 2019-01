Kodi 18 bêta 4 : les premiers exécutables disponibles

Une beta-version riche en nouveautés

À télécharger :

Kodi 18 beta 4 pour Windows

- nom de code Leia - s'annonce très prometteur. Le célèbreeffectue en effet de gros changements au niveau de son code, ce qui devrait à terme rendre l'expérience multimédia encore plus agréable. Les utilisateurs qui veulent un aperçu des nouveautés peuvent télécharger la beta 4, disponible sur Windows, Mac, GNU/Linux ainsi que sur Android, iOS et même Raspberry Pi.Si Kodi 18 ne change pas beaucoup visuellement, les modifications sous le capot sont légion. La plus grosse est probablementqui prend ainsi la place de Python 2 en fin de vie. Kodi 18 servira de plateforme de transition, le temps pour les développeurs dede s'adapter avant un passage définitif à Python 3 sur Kodi 19.La stabilité a aussi été améliorée. La beta 4 peut ainsi être utilisée au quotidien, même si des bugs peuvent toujours se présenter. Pour plus de précisions, le journal des modifications est disponible sur GitHub.