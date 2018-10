Winamp 5.8 est officiellement disponible en réponse à sa fuite

À télécharger :

Winamp 5.8 pour Windows

Le logiciel fera peau neuve en 2019

Pour les plus jeunes, sachez que Winamp était un des premiers lecteurs de musique sur ordinateur. Arrivé en 1997, il permettait de lire absolument tous les formats de fichiers. Malheureusement, aucune mise à jour n'a été faite depuis 2014, année du rachat par Radionomy.Cependant, la société a récemment annoncé qu'une update 5.8 allait voir le jour et il n'a pas fallu bien longtemps pour que cette dernière se retrouve prématurément sur la toile. Afin d'éviter que les utilisateurs ne téléchargent une version pleine de logiciels malveillants, Radionomy a décidé de la mettre en ligne de manière officielle sur son site internet Dès 2019, Winamp sera relancé afin d'être accessible depuis les écosystèmes Android, iOS, Mac et bien évidemment PC. D'après les premiers indices, les développeurs devraient en faire une plateforme à la Spotify, avec la possibilité d'écouter des morceaux en streaming, des podcasts et autres émissions.