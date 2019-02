Tuto | Sauvegarder vos photos Flickr avant qu'elles ne soient supprimées

Alexandre Boero pour Clubic.com

Téléchargez vos photos en quelques clics



n'est plus le roi du partage de photos, et pour pérenniser son modèle, il lui a fallu prendre une décision radicale au moment de son rachat par SmugMug en 2018 : celle de. Si voulez en héberger davantage, vous êtes contraint de souscrire à un abonnement qui coûte entre 54 et 72 euros par an selon la formule (annuelle ou mensuelle).Pour encourager ses utilisateurs à basculer vers la, Flickr a commencé à supprimer par paquets des photos ce mardi 5 février 2019. Si par exemple vous hébergez 2 548 photos,. Mais avant de voir photos supprimées, il est possible de les télécharger pour que vous puissiez les stocker ailleurs - si ce n'est pas déjà fait. Voici comment faire.Dans un premier temps, sur votre espace, dirigez-vous vers l'onglet « Album ». En passant votre pointeur sur l'étiquette de l'album que vous souhaitez sauvegarder, vous verrez apparaître un bouton « Télécharger ». Cliquez dessus.Dans le cas où votre album comporte plus de 20 photos, Flickr va créer pour vous un fichier zip. Une fois que vous cliquez sur « Créer un fichier zip », Flickr vous adresse une notification, en haut à droit de votre écran.La notification vous redirige vers votre boite de réception FlickrMail, avec une invitation à télécharger les éléments que vous souhaitez conserver.En quelques clics, le tour est joué, et vous n'aurez plus qu'à attendre la fin du téléchargement sur votre PC pour définitivement sauver vos plus belles photos.