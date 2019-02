Flickr passe son stockage gratuit de 1 To à...1000 photos

Les utilisateurs sont priés de passer à la caisse

Depuis 2013,permettait de stocker gratuitement jusqu'à 1 To degratuitement sur ses serveurs. Une époque révolue puisque le service a annoncé à ses utilisateurs une modification importante de son offre gratuite, après son rachat par l'entreprise SmugMug en avril dernier.Désormais Flickr ne prendra en charge gratuitement plus que 1 000 photos au maximum. Une décision que l'entreprise explique par la nécessité d'une plus grande transparence avec ses clients : «».À partir du 5 février 2019, Flickr supprimera progressivement les photos des utilisateurs n'ayant pas mis à jour leurvers une offre payante. Rappelons que cette dernière s'avère toutefois relativement peu onéreuse ; avec un tarif mensuel variant entre 4 et 6 dollars (en fonction de l'engagement) Flickr pro offre un stockage illimité de photos de taille illimitée.