Darktable 3.0 : le logiciel libre de développement numérique repense son workflow

Une interface personnalisable de A à Z

Une mise à jour irréversible

Lorsque l'on parle de développement numérique, c'est la plupart du temps le nom de Lightroom qui ressort des discussions. Mais Darktable, le concurrent libre du mastodonte d'Adobe, ne démérite pas et propose via sa mise à jour 3.0 d'importantes nouveautés à même de faire basculer les plus rétifs.Ressemblant plus que jamais au logiciel dont il s'inspire, Darktable peut surtout être personnalisé en intégralité via CSS. Quatre nouveaux thèmes accompagnent aussi la version 3.0 du programme.Désormais compatible avec les écrans 4K et 5K, la table lumineuse — qui permet de cataloguer ses clichés — a surtout été retravaillée en profondeur afin d'offrir davantage de critères de tri et d'étiquetage de ses photographies.De nouveaux modules font également leur apparition en remplacement des désormais obsolètes courbe de base, ombres et hautes lumières : filmique RVB et égaliseur de tons. Indispensable, le module de réduction du bruit numérique a lui aussi été revu en profondeur et propose des réglages par défaut plus performants dans la plupart des cas.Majeure, la mise à jour 3.0 rend la précédente version 2.6 obsolète. Par conséquent, tout retour en arrière est impossible une fois la mise à niveau effectuée. Par précaution, et même si le logiciel propose une sauvegarde automatique de votre catalogue, il reste conseillé d'effectuer une sauvegarde par vos propres moyens avant de franchir le pas.Conçu en grande partie grâce au concours de la communauté francophone, le code de Darktable 3.0 peut être disséqué à l'envi sur son dépôt GitHub L'intégralité des ajouts et modifications de Darktable 3.0 est consultable dans un patch-note en français sur le site de Linuxfr.org