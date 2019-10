DxO Photolab, le logiciel de développement numérique, s'offre une mise à jour

Deux nouveautés majeures : la roue chromatique et la gestion des masques

De nouveaux matériels pris en charge

Fondée en 2006, DxO avait fait en 2017 l'acquisition en 2017 de la Nik Collection, une suite de plugins créatifs très prisés par les photographes du monde entier. Le logiciel PhotoLab avait dans la foulée été amélioré avec l'ajout d'éléments dérivés de cette Nik Collection et de nouvelles fonctionnalités.L'entreprise propose une nouvelle approche dans le réglage des couleurs avec l'implémentation d'un mode de réglages basé sur une roue chromatique, la DxO ColorWheel. Cette fonctionnalité permet entre autres de «». Il sera donc possible de modifier l'ambiance colorimétrique d'une scène avec une démarcation subtile entre les teintes. Par ailleurs, il est également possible de paramétrer les variations de couleur au sein d'une plage donnée grâce au nouveau réglage Uniformité.Autre nouveauté, la possibilité de gérer les masques de corrections locales successivement appliquées à une image. Grâce à la nouvelle palette Réglages locaux du logiciel, le photographe peut modifier l'opacité des masques, les rendre visibles ou non, et même les intervertir.Une nouvelle version de l'outil Réparation de DxO PhotoLab 3 est disponible, s'enrichissant principalement du mode Dupliquer pour remplacer directement la zone à traiter, à la manière de Photoshop.Par ailleurs, DxO optimise l'organisation des images sur son logiciel en ajoutant la gestion des mots clés, une fonctionnalité sans doute inspirée de Lightroom. Ainsi, les mots clés associés à une image (que l'utilisateur peut ajouter, supprimer ou renommer) sont affichés dans l'interface.Enfin, PhotoLab 3 franchit le cap des 50 000 combinaisons boîtiers/objectifs disponibles avec l'ajout de 3 000 modules optiques. De nouveaux équipements sont également pris en charge avec entre autres le support de nouveaux modèles Canon, Nikon, Panasonic Lumix, Ricoh et Sony. Le logiciel est disponible en deux versions sur le site de DxO à un prix minoré jusqu'au 24 novembre, soit 99,99 € pour l'édition Essential et 149,99 € pour l'édition Elite.