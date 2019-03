Flickr : les photos sous Creative Commons ne seront pas supprimées

Les photos sous Creative Commons épargnées

Dès demain, mardi 12 mars, un compte gratuit sur ne permettra plus de stocker 1 To de données , mais uniquement 1 000 photos, et pas une de plus.Bonne nouvelle pour tous ceux qui disposent d'un compte Flickr abritant des photos sous, puisquesuite à la mise à jour du service. En effet, depuis quelques semaines maintenant, les détenteurs d'un compte gratuit sont sommés de faire le ménage dans leurs photos, afin de ne laisser que 1 000 clichés.Du côté de chez Creative Commons,, comme le démontre un message posté sur Twitter. La fondation déclare ainsi : «». Bien sûr, pour éviter de perdre ses images sur Flickr, on peut également faire le choix d'opter pour une formule d'abonnement , fixée à 50 dollars/an.Selon Ryan Merkley, CEO de Flickr : «». Flickr rappelle également avoir étéet il est donc assez logique de voir ce partenariat se poursuivre, y compris dans la nouvelle mise à jour du service.À noter que pour les utilisateurs décédés, Flickr met en place un programme, qui permet de garder visible tout le contenu public d'un utilisateur aujourd'hui disparu. Le compte restera donc disponible, mais sera verrouillé, empêchant quiconque de se connecter.