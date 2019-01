Flickr met à jour sa grille tarifaire (et vous êtes peut-être concerné)

Flickr limite son offre gratuite à 1 000 photos

Une offre Pro, tournée vers les photographes

Source : Digital Trends

Le service de photosfait peau neuve. Depuis sa vente l'année dernière par Yahoo, la plateforme est désormais gérée par SmugMug, un système de stockage de photos concurrent. Et ce dernier souhaite profiter de la popularité de la marque pour rentabiliser son achat. Comme annoncé l'année dernière , Flickr stoppe dès à présentde stockage. Les utilisateurs ont été prévenus ces dernières semaines et le service leur a indiqué que la limite serait désormais de 1 000 photos. Flickrpour ne conserver que les 1 000 plus récentes, à partir du 5 février. Il est également désormais impossible d'ajouter une photo sur son compte gratuit.Les utilisateurs devront donc se débrouiller par eux-mêmes et récupérer leurs photosafin de les réimporter sur un autre service de stockage. Flickr ne propose aucun outil permettant de télécharger en une seule fois l'intégralité de ses clichés sur son ordinateur.Pour ceux qui restent attachés à la marque Flickr, le service leur propose, facturée 6,99 $ par mois, ou 49,99 $ à l'année. Celle-ci leur permet de conserver leurs photosstockées depuis des années avec un stockage toujours illimité.L'upload de vidéos sera rehaussé à 10 minutes, contre 3 actuellement. L'offre Pro permet également de bénéficier de réductions sur des services partenaires, comme Adobe Creative Cloud, et le service proposera également l'import et l'affichage d'images jusqu'à une résolution 5K.Tous ces ajustements montrent bien que Flickr sort de l'univers grand public pour se réserver à, une cible prête à payer pouradapté à leurs besoins. Les familles devront, quant à elles, se tourner vers d'autres sociétés, comme Google Photos , qui propose encore un stockage illimité et gratuit de ses clichés.