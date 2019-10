Brave : les utilisateurs peuvent désormais transférer leurs récompenses sur Uphold

Recueillir une partie des revenus de la publicité en ligne

Brave, le navigateur web qui veut défendre la vie privée des internautes, a publié une mise à jour de son logiciel. Cette version 0.69 débarque avec une nouvelle façon de consommer ses Basic Attention Tokens (BAT). Explications.Il y a quelques mois, Brave a introduit un système innovant de rémunération liée à la publicité en ligne . Au lieu de rétribuer uniquement les éditeurs de contenus, le navigateur proposait également des récompenses pour les utilisateurs. Si ces derniers acceptaient de visionner des publicités, ils recevaient alors des BAT (à hauteur de 70 % des revenus générés), des jetons créés spécifiquement pour valoriser l'attention accordée aux annonces.Mais jusqu'à présent, la seule manière de s'en servir était de verser un pourboire aux créateurs de contenus de son choix (sites web, comptes Twitter, Reddit ou YouTube). Les récompenses étaient donc seulement utilisables au sein de l'écosystème Brave, via un unique mode de « dépense ».Dorénavant, les utilisateurs volontaires bénéficieront d'une nouvelle possibilité. Grâce à l'accord conclu par la société, ils pourront ainsi lier leur portefeuille Brave à leur compte sur la plateforme d'échange Uphold. S'ils n'y sont pas encore inscrits, il leur faudra satisfaire à la procédure de vérification du site, afin de profiter du nouveau système.De cette manière, ils pourront alors échanger leurs BAT contre la large panoplie de monnaies virtuelles proposées sur Uphold, mais aussi contre les devises officielles présentes sur la plateforme : dollars, euros, livres sterling... À l'inverse, il leur sera également possible d'y acheter des BAT, dans le cas où ils souhaiteraient rémunérer d'autres créateurs de contenus sur Brave.Si l'expérience vous tente, vous pouvez télécharger le navigateur, disponible sur différents systèmes d'exploitation, via les liens ci-dessous.