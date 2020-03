Microsoft Teams se met à jour pour améliorer les conditions des visios

© Microsoft

Suppression de bruits parasites et fonction « lever la main »

Les conversations simultanées plus faciles

Trois ans après son arrivée sur le marché, en concurrence directe d'outils comme Slack , Microsoft Teams continue de s'améliorer en comprenant de nouvelles fonctionnalités. Cette semaine, Microsoft en introduit plusieurs qui pourraient changer la donne. Des nouveautés qui arrivent à point nommé...En tête de file de ces nouveautés, une fonctionnalité de suppression des bruits parasites en temps réel. Très attendue, elle permet en clair de rendre les échanges plus intelligibles en laissant le logiciel « gommer » les bruits de fond à la manière de nombreux casques audio sur le marché. L'idée est notamment d'améliorer l'écoute en supprimant les bruits gênants, comme des collègues qui tapent au clavier, afin de faire mieux ressortir les voix.Autre ajout : une fonction « lever la main ». Présente au travers d'une icône intégrée à l'interface de la nouvelle version de Microsoft Teams, cette dernière permet d'indiquer que l'on souhaite prendre la parole au moyen d'un signal visuel. Une fois activée, cette fonction fait signe à l'ensemble de vos interlocuteurs que vous avez quelque chose à dire ou à ajouter.Microsoft a également peaufiné son système permettant de passer d'une conversation à l'autre en misant sur des fenêtres pop-up. Une fonctionnalité de calendrier fait par ailleurs son apparition pour programmer plus facilement de futures conf-calls. Microosft Teams se veut enfin mieux optimisé pour une utilisation sur des bandes passantes un peu faiblardes . Dans la même idée, un mode hors ligne permet de lire des messages et d'y répondre sans être connecté. Les messages seront alors envoyés dès qu'une connexion sera de nouveau établie.Comme le précise Engadget, Microsoft annonce aussi une intégration de Teams aux appareils RealWear (conçus pour être installé notamment sur des casques de chantier). Ces derniers permettront désormais aux personnels équipés de recevoir des informations et de communiquer avec leurs collègues, via Teams, sans avoir à utiliser les mains. Le VC210 de Yealink (dispo dès maintenant) et le casque à réduction de bruit Bose 700 UC (attendu avant l'été) sont aussi concernés.L'ensemble de ces nouveautés est d'ores et déjà déployé sur Microsoft Teams. Ces nouvelles fonctions devraient bénéficier dès à présent aux 44 millions de personnes qui utilisent en ce moment chaque jour l'outil professionnel de Microsoft, qui en dénombre « seulement » 33 millions en temps normal.