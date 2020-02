L'app Votre Téléphone continue son évolution et se pare de son plus beau Fluent Design

© Microsoft

Le Fluent Design s'invite encore un peu plus sur Votre téléphone

Microsoft soigne Votre téléphone

Vous aimez la sobriété du Fluent Design ? Bonne nouvelle, sur son application Votre téléphone, Microsoft en rajoute une couche. Il y a quelques mois, la firme déployait une nouveauté purement esthétique pour son application permettant de lier un smartphone Android (ou un iPhone, mais ne manière nettement moins aboutie) à un PC sous Windows 10.Cette nouveauté se résumait à l'affichage, sur l'icône désignant le mobile appairé, du fond d'écran appliqué sur l'appareil. Aujourd'hui Microsoft va un peu plus loin en répercutant, au travers d'un background estompé, ce même fond d'écran sur le volet gauche dédié à la navigation. Le rendu est élégant et confère à Votre téléphone une allure plus soignée sans pour autant encombrer l'interface ou gêner la lisibilité de l'interface.Ce nouveau peaufinage est actuellement en cours de déploiement auprès des membres du programme Insider, ont précisé sur Twitter des cadres de Microsoft. Comme tenu de la nature minimaliste de cet ajout, il y a fort à parier qu'il soit déployé très prochainement auprès du grand public et donc à destination de l'ensemble des utilisateurs.Nous en avions déjà parlé sur Clubic , l'application Votre téléphone profite régulièrement de mises à jour ajoutant des fonctionnalités tantôt élégantes, tantôt très utiles. Ces derniers mois, Microsoft ajoutait par exemple à son utilitaire la possibilité d'envoyer et recevoir des SMS et MMS, ou de passer des appels, tout en activant la synchronisation des notifications. Une fonction de recopie d'écran (compatible avec certains appareils seulement, notamment des smartphones de Samsung) est aussi d'actualité depuis le printemps dernier.Cet intérêt de Microsoft pour l'application Votre téléphone devrait continuer à s'affermir dans les prochains mois, alors que l'élan du groupe vers le monde Android se fait de plus en plus probant. Pour rappel, Microsoft doit notamment lancer sa Surface Duo plus tard cette année. Non contente d'être l'un des premiers appareils à double écran lancés par la firme de Satya Nadella, elle sera aussi le premier appareil estampillé Microsoft à fonctionner nativement sous Android.