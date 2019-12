Microsoft devrait lancer sa première version de Windows Terminal au premier semestre 2020

© Microsoft

Les mises à jour mensuelles vont continuer

Un lancement public sur le premier trimestre 2020

Source : Softpedia News

Depuis le lancement de sa preview en juin, Windows Terminal évolue à grands pas grâce au suivi de Microsoft et à l'apport mensuel d'améliorations et de nouvelles fonctionnalités. Parmi celles ajoutées par Microsoft depuis la version 0.2 de l'application : le support respectif des options d'accessibilité, du code Cascadia ainsi que des profils dynamiques, et l'ajout d'un mode plein-écran. Un peaufinage régulier qui tend doucement mais surement vers l'arrivée d'une première version stable pour le nouveau terminal de Microsoft.Microsoft indique pour l'heure s'en tenir à son rythme de mises à jour mensuelles, mais l'objectif du groupe serait d'avoir en stock une première version entièrement finalisée de l'application courant février ou mars.En d'autre termes, et comme l'explique, l'intégralité des fonctionnalités prévues pour la version définitive de Windows Terminal seraient finalisées d'ici deux à trois mois. Compte tenu du rythme adopté par Microsoft jusqu'à présent, on imagine que le lancement final de l'application interviendrait peu de temps après, potentiellement au printemps.Microsoft n'évoque pourtant pas officiellement le second trimestre 2020. Le groupe se contente pour l'heure d'évoquer une sortie de la première version de Windows Terminal pour le premier semestre 2020 sans plus de détails. Le géant de Redmond explique surtout que le temps restant après la finalisation de l'application, en février ou mars, sera consacré à la correction des derniers bugs et à l'amélioration des performances de l'outil.». précise Microsoft sur son blog En attendant, Windows Terminal est toujours téléchargeable en preview à cette adresse . Attention par contre, version non définitive oblige, l'application recèle encore des bugs et ne dispose pas de toutes les fonctionnalités annoncées en mai. Il vous faudra également vous prémunir de la dernière version de Windows 10 pour l'installer.