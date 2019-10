Une nouvelle version de Microsoft Project est disponible (mais pas en France)

© Microsoft

La nouvelle version est disponible en téléchargement depuis le 29 octobre . Microsoft précise que dans le reste du monde, le logiciel sera disponible à partir de la mi-novembre. Mais pour une raison inconnue, la Corée du Sud et la France sont les deux seules exceptions.D'après ZDNet, le lancement de la nouvelle version aurait débuté à la mi-octobre. Celle-ci comprend trois formules : « Plan 1 », « Plan 3 » et « Plan 5 ».Plan 3 et Plan 5 correspondent respectivement aux deux anciennes formules du logiciel : Project Online Professionnal et Project Online Premium. Project Plan 1 serait a priori la formule la plus basique et la première à pouvoir être téléchargée, depuis le 29 octobre. Microsoft ne donne pas davantage de détails sur les fonctionnalités de chaque version, précisant simplement que les formules Project Plan 3 et Project Plan 5 comprendront toutes les deux les fonctionnalités de Project Plan 1.Le logiciel améliore l'intégration de nouveaux membres aux équipes déjà créées, ainsi que leurs basculements entre différents réseaux, tableaux et. La nouvelle version permet aux utilisateurs de créer des tableaux de bord interactifs correspondant à une section spécifique d'un projet. Ensuite, une fonction nommée « Feuille de route » permet d'avoir une vue sur l'ensemble des sous-projets créés. Plus intuitive, l'interface est en mesure de filtrer tâches, projets et programmes en cours.Project faisant partie de la suite logicielle Microsoft 365 , le concepteur promet de plus grandes interactions avec d'autres logiciels, notamment Office. Des interactions plus poussées avec Microsoft Teams sont également prévues. Ce logiciel jouit d'un certain succès dans les entreprises, revendiquant 13 millions d'utilisateurs actifs chaque jour. Project doit aussi disposer d'une meilleure intégration au Cloud de Microsoft, Azure.Lors de la conférence Microsoft Ignite de 2018, le concepteur a déclaré que la nouvelle version de Project dépendrait davantage de Common Data Service, un programme permettant de stocker les données d'entreprise de façon sécurisée. Microsoft promet également de nouvelles fonctionnalités à l'avenir sur Project, notamment une analyse budgétaire et un suivi des dépenses.L'application ne connaît pas le même engouement que d'autres créations de Microsoft, mais il s'agit de l'une des plus anciennes : sa première version a été publiée en 1984. 35 ans plus tard, ce segment d'activité compte une concurrence en plein développement. L'année passée, Monday.com a levé 150 millions de dollars . Sur un an, Asana a également levé 50 millions de dollars.L'utilisation du logiciel nécessite un abonnement s'élevant à 10 dollars par mois pour le Project Plan 1.