Microsoft offre des primes pour la découverte de bugs sur son logiciel électoral

Source : The Next Web

Baptisé ElectionGuard, ce logiciel doit être utilisé pour la campagne électorale américaine de 2020. ElectionGuard, sur lequel Microsoft travaille depuis le mois de mai , a été rendu disponible aujourd'hui sous la forme d'un kit de développement logiciel (SDK). Les professionnels de la sécurité, les étudiants et autres amateurs peuvent ainsi partir à la recherche de ses défauts.La récompense pour les bugs découverts peut aller jusqu'à 15 000 dollars. Pour qu'un défaut soit éligible à une telle récompense, il faut cependant apporter une « preuve de concept » (, ou POC), c'est-à-dire une démonstration concrète de l'exploitation de la faille et de son impact potentiel.ElectionGuard doit utiliser un système de cryptage destiné à sécuriser les votes, notamment face à des soupçons d'ingérence (notamment russe), et à garantir aux votants la bonne prise en compte de leur voix. «», a déclaré Microsoft au sujet de son programme.