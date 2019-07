Windows 10 bientôt libéré de tout mot de passe ? C'est l'objectif de Microsoft

© Shutterstock

Une offre peu à peu pléthorique pour sécuriser Windows 10

Microsoft préfère les codes PIN aux mots de passe

Source : The Verge

Allons-nous vers lasous Windows 10 ? Oui, ce processus est d'ores et déjà engagé. Et c'est une bonne chose. Dans une note publiée ce mercredi sur son blog officiel explique proposer bientôt une connexion sans mot de passe à la fois sur les comptes Microsoft et sur. Les utilisateurs pourront alors opter pour laproposée par Windows Hello, lede leur PC ou un simple- plus pratique et sécurisé qu'un mot de passe assure Microsoft. Une fois sélectionnée, cette fonctionnalité aura pour conséquence de supprimer tout simplement l'option de connexion par mot de passe de l'écran d'accueil.Cette annonce n'a finalement rien de surprenant. Depuis des mois, Microsoft pousse en avant ces trois moyens d'identification alternatifs et propose aussi de plus en plus la(via SMS ou son application Microsoft Authenticator). Microsoft mise aussi sur l'identification par clé de sécurité physique (Yubico ou FEITIAN) supportant le standard FIDO2. Depuis mai dernier, rappelle, il est même possible de s'identifier à l'aide d'unCet ensemble de moyens vise à orienter les utilisateurs vers d'autres voies,. Une logique salvatrice à la vue des rapports pointant régulièrement du doigt l'utilisation de mots de passe faibles... et bien souvent réutilisés à l'identique sur différents comptes à travers le net.Reste que l'par Microsoft ne se fait pas au détriment de la praticité pour l'utilisateur. Le groupe argue ainsi qu'un modesteà quatre chiffre est nettement plus sécurisé tout en étant beaucoup plus rapide à saisir. Et pour cause, un code PIN est plus difficile à deviner qu'un mot de passe pour un éventuel pirate. Il a aussi moins de chances d'être utilisé ailleurs sur le net (ou il pourrait être intercepté).Les codes PIN utilisés pouront aussi l'avantage d'être stockés localement. Microsoft enregistre par ailleurs ces codes avec le standard cryptographique TMP ().Notons enfin que l'élan de Microsoft vers les solutions alternatives aux mots de passe s'étend bien sûr au monde de l'entreprise. Avec l', l'éditeur prévoit de proposer aux professionnels l'abandon pur et simple du mot de passe au profit des méthodes sécurisées énumérées plus haut.