Microsoft brevette un système en réalité augmentée d'informations sur les personnes

HoloLens 2 © Microsoft

La reconnaissance faciale à l'oeuvre

© Microsoft

Pas (encore ?) de reconnaissance de personnes réelles

Source : Neowin

Vous vous souvenez de? En un clic ou un demi tour de joystick, le titre d'Ubisoft permettait au joueur de faire apparaître l'identité des PNJ croisés et d'afficher les informations connues à leur sujet. Une technologie debrevetée parsemble vaguement reprendre ce principe, mais en l'appliquant aux photos ou peintures sur lesquelles apparaissent des visages connus. Brevetée le 2 janvier 2018 et rendue publique le 4 juillet dernier, cette technologie (récente et donc potentiellement toujours en chantier chez Microsoft) scanne en permanence les environnements scrutés par le porteur d'un casque de réalité augmentée. Affûté, le système est capable d'des silhouettes et des visages familiers, vus par exemple en photos, et d'afficher les informations relatives enPour fonctionner, la technologie procède à une analyse en plusieurs étapes, explique. Lorsqu'unest détecté sur une image, l'outil mis au point par Microsoft cherche à en, puis procède à la détection du visage repéré en lui-même. Un processus deintervient alors pour identifier à proprement parler ledit visage et découvrir l'identité de la personne. Reste alors à afficher des. Informations affichées en superposition.Prometteuse, cette technologie d'AR se limite pour l'heure àet ne s'applique pas aux personnes en chair et en os. Une limitation déroutante pour certains, une protection salvatrice pour d'autres. En revanche, le brevet déposé par Microsoft décrit une technologie capable de prendre en comptePour parvenir à identifier ces connexions entre l'utilisateur et les visages détectés, le système se baserait notamment surou encore des services de. L'identification faciale décrite par Microsoft s'appuierait par ailleurs sur une base de données locale, mais pourrait aussi faire appel à des moteurs de recherche et des réseaux sociaux pour plus d'efficacité.Notons qu'en l'état, rien n'indique que Microsoft ait pour projet de lancer cette technologie sur l'actuel. Il se pourrait en revanche que le groupe développe un système de ce type en vue d'une intégration à la prochaine itération de son casque de réalité augmenté. Reste toutefois à savoir si Microsoft compte bien aller au bout de cette initiative.