Microsoft ajoute des fonctionnalités d'intelligence artificielle à PowerPoint

A la suite de Designer et Morph

Presenter Coach à vos côtés

La mise à jour de PowerPoint, prévue cet été, s'accompagne aussi d'un coach, sobrement appelé, destiné à booster vos performances d'orateur.Annoncés en 2015,etoffrent déjà des prestations proches d'une intelligence artificielle. Grâce à ces fonctionnalités, la création de présentations demande moins de temps et se veut plus créative.La nouvelle mise à jour de Microsoft s'intéresse tout spécialement à Designer, en lui ajoutant des templates spécialement pensés pour l'univers des marques. Le module « Theme Ideas » s'adresse ainsi davantage au milieu professionnel. Lorsque l'utilisateur ajoute un contenu (quelques mots suffisent, d'après l'entreprise), le logiciel lui suggère des photographies en haute résolution liées à ce contenu, ou présentant des couleurs similaires. D'autres suggestions concernent la compréhension des présentations, s'attardant sur la lisibilité du texte, sa formulation ou le cadrage des photos.Une autre section de Designer, baptisée, s'adresse aux présentations s'appuyant sur de grands chiffres. Microsoft cite un exemple : admettons que votre présentation indique la taille de l'Afghanistan, soit 652 232 km. Présenté ainsi, c'est un chiffre que votre public aura des difficultés à se représenter. Designer Perspectives suggère donc automatiquement l'ajout d'un sous-titre aidant à la compréhension. En un clic, vient s'ajouter sous les 652 232 kmla mention «».Presenter Coach est la nouveauté la plus remarquable de la mise à jour de PowerPoint. Cet assistant chargé de vous écouter lorsque vous faites une présentation en public se présente comme un coach d'entraînement, destiné à s'exercer ou à avoir un retour sur une présentation devant un client.Pour bien des personnes, intervenir devant une audience est une source de stress. Nombreuses sont celles à utiliser des mots de remplissage (les «») ou, plus problématique, à proférer des jurons. Le Presenter Coach remarque tout cela. Il mesure le débit de parole de l'intervenant et lui indique si celui-ci est correct ou non. Il détecte les mots utilisés et le sens des phrases, et avertit donc de celles qui en sont dépourvues ou de l'utilisation de phrases creuses. Il détecte également le plus grand défaut lorsqu'on réalise une présentation orale : se contenter de lire ses diapositives.La mise à jour est prévue pour l'été. Elle sera d'abord appliquée au logiciel PowerPoint disponible sur le web, avant d'être ajoutée à la version de bureau.