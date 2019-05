Notre-Dame : quand le partage de données aide à la restauration

Créer une immense banque d'images libre

Des modèles 3D accessibles à tous

L'incendie du 15 avril dernier, qui ravageait une partie de laà Paris, n'en finit pas de faire parler de lui - et ce même dans le monde des nouvelles technologies et du numérique . Après la mobilisation de sociétés comme Apple , qui annonçait publiquement faire des dons pour aider à la reconstruction du monument, le 17 mai dernier, c'est au tour de la firme américaine, aidée d'Iconem, une entreprise qui propose depuis 2013 des solutions numériques pour sauvegarder le patrimoine historique menacé, de faire part du lancement de leur nouveau projet baptisé Open Notre Dame . Il s'agit d'unedestinée à recueillir des photos du monument.», peut-on lire sur le site consacré au projet.Vous l'aurez compris, l'idée est de mettre le concept de l', et donc du partage libre de données, au profit de lade la cathédrale. L'idée est de collecter un grand nombre d'images de Notre-Dame sur une plateforme ouverte à tous, afin de collecter un maximum de données - photos, dessins, plans, etc. - sur le lieu et sa structure, avant sa restauration.Les deux entreprises partent d'un constat simple : des millions de clichés, pris à travers le monde autant par des particuliers que des institutions et entreprises privées, et ce depuis des années, sont disponibles. En les rassemblant, la technologie peut permettre d'exploiter ces images grâce à des technologies 3D et d'établir des analyses et des rapprochements. Una donc été lancé, afin que chacun puissequi sera par la suite exploitée par Microsoft.Pour ce projet, Microsoft s'est associé à Iconem, car cette dernière est coutumière des réalisations depour des monuments du patrimoine français, comme le Mont Saint-Michel par exemple.L'idée est donc d'allier les compétences des deux entreprises : d'une part analyser les caractéristiques du bâtiment grâce aux documents existants traités par la plateforme open source, et d'une autre de produire des modèles 3D qui aideront au plan de restauration de la cathédrale grâce aux technologies d'Iconem. Ceux-ci permettront de «», peut-on encore lire sur le site du projet. Ces modèles temporaires du futur bâtiment et des projets seront hébergés sur GitHub, avant de pouvoir être partagés et utilisés librement par les usagers.Cette initiative est un nouvel exemple des applications concrètes que peuvent avoir les données ouvertes au quotidien et de leur utilisation dans la société , en faveur du bien commun.