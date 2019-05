Microsoft veut sécuriser les campagnes électorales avec ses logiciels

Microsoft s'investit pleinement dans la vie politique américaine

Des services sur mesure pour diversifier les activités de l'entreprise

Source : Engadget

Les élections sont de plus en plus parasitées par les interventions extérieures, comme les soupçons d'ingérence russe qui ont empoisonné la campagne présidentielle américaine de 2016.A l'approche du prochain scrutin de 2020, Microsoft souhaite s'impliquer davantage et présente ses solutions logicielles qui permettront, selon lui, d'améliorer la sécurité desL'éditeur a développé, un kit de développement de logiciels libres qui permettra de vérifier plus efficacement leset de proposer les résultats publiquement. Microsoft a travaillé à proposer des solutions qui s'intègrent dans des programmes déjà existants, en leur apportant une nouvelle couche de sécurité.Microsoft va également aider les partis politiques à mieux s'organiser et à communiquer plus efficacement. L'éditeur va lancer, un pack qui regroupera des licences Windows, Office 365 et différents logiciels de sécurité spécifiques. Les différents services seront pré-configurés et Microsoft promet un prix accessible aux équipes de campagne.Les différents outils proposés sont une évolution d', une suite logicielle lancée par la firme de Redmond l'année dernière et destinée à protéger les administrations d'attaques informatiques et à détecter les menaces à la sécurité nationale.Avec ces différents annonces, Microsoft souhaite se positionner comme une entreprise incontournable dans la vie démocratique américaine et diversifier ses activités, une stratégie qui lui réussit depuis plusieurs années.