Inner source : Microsoft organise ses équipes sur l'open source

Microsoft veut faciliter la collaboration entre les différentes équipes

L'éditeur change radicalement de culture d'entreprise

Source : ZDNet

, annonce après annonce, embrasse l'. L'éditeur de Redmond, après avoir crié son amour pour Linux et racheté GitHub pour 7,5 milliards de dollars, va devenir une société Inner Source.Opter pour l'consiste à adopter des pratiques de développement open source et à les appliquer au sein de sa société ou de son organisation. Les logiciels développés ne sont pas nécessairement partagés avec le public. L'objectif pour Microsoft est depar toutes les équipes de développement disponibles, et non plus uniquement celles dédiées à un projet en particulier.Microsoft a publié une offre d'emploi en novembre 2018 indiquant que l'entreprise cherchait un profil qui allait «» ainsi qu' «». L'éditeur a depuis publié d'autres offres d'emploi similaires.Poussée par la volonté de Satya Nadella de modifier profondément la culture de l'entreprise, Microsoft opèredans ses méthodes de développement. Autrefois développés dans des environnements cloisonnés, tous les produits de la marque sont désormais liés entre eux, notamment par le cloud computing. Microsoft espère poursuivre davantage dans cette voie en encourageant les développeurs àsur l'ensemble des projets du groupe.