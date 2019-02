Microsoft Authenticator, encore plus sûre avec les notifications de sécurité

Intervenir rapidement en cas d'activité suspecte

« Accroître votre vigilance »

Lancée à l'été 2016, l'application Microsoft Authenticator repose sur un principe simple : utiliser son téléphone pour se connecter en toute sécurité à son compte Microsoft - et des services comme Outlook, OneDrive ou Office. Soit en entrant son nom d'utilisateur avant d'approuver une notification envoyée sur son appareil mobile, soit par le biais d'une seconde couche de sécurité représentée par une empreinte digitale, Face ID ou un code PIN.Dans l'optique d'améliorer toujours plus l'expérience utilisateur, la firme de Redmond a effectué une nouvelle mise à jour officiellement présentée sur son blog Microsoft Tech Community : la notification de sécurité. Cette fonctionnalité ne correspond pas à un énième processus d'authentification, mais permet de recevoir une alerte directement sur son application Microsoft Authenticator.Plusieurs actions bien définies entraîneront l'envoi d'une notification : la modification d'un mot de passe, l'ajout d'un numéro de téléphone ou d'une adresse électronique ou encore la connexion à partir d'un nouvel appareil. Un moyen de garder un œil sur les activités de son compte, et d'intervenir rapidement lorsqu'une action vous semble inhabituelle. Pour en profiter, n'oubliez pas de télécharger la dernière mise à jour l'app'., explique Alex Simons, de chez Microsoft Azure. Et de poursuivre :, conclut-il.