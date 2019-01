La rumeur de l'offre Microsoft 365 pour les particuliers avalisée par Satya Nadella

De nouvelles offres pour le grand public

Avec une partie gaming ?

Source : CNBC

À la fin de l'année 2018, une rumeur prêtait à Microsoft l'intention de lancer une version grand public de son offre Microsoft 365 . Ce lundi, c'est Satya Nadella lui-même qui a confirmé ce repositionnement de la marque.Car, jusqu'à présent, ce package s'adresse exclusivement aux professionnels, avec une offre groupée comprenant notamment Windows 10, Office 365, ou encore Enterprise Mobility + Security. Mais d'après le directeur général de l'entreprise, Microsoft n'entend certainement pas laisser de côté les particuliers, citant notamment les résultats obtenus par les tablettes et ordinateurs Surface.Nadella a ensuite poursuivi en mentionnant d'autres initiatives à destination du grand public : «». Relancé sur le sujet, le CEO n'a toutefois pas souhaité en dire plus sur cette future offre.Il est donc, pour l'heure, impossible de savoir ce que ce package comprendra. Mais il apparaît certain que des ajustements seront réalisés par rapport à l'offre destinée aux professionnels. On peut imaginer que Microsoft 365 pour les particuliers inclura des services tels que Skype, Cortana, Bing, ou encore Outlook Mobile.Mais vu l'importance accordée à ce sujet par Satya Nadella, la future offre pourrait également comprendre un, à la façon du Xbox Game Pass. Le directeur général a en effet mis l'accent sur la faculté de l'entreprise à se positionner à la fois sur PC et sur console. L'idée pourrait donc être de regrouper ces deux catalogues en un seul abonnement.