Bientôt une version pour particuliers de Microsoft 365

Une offre groupée pour les particuliers



L'abonnement, la nouvelle poule aux œufs d'or de Microsoft



Microsoft préparerait une version grand public de son offre. Cette solution tout-en-un est aujourd'hui réservée aux professionnels et regroupe Office 365, Windows 10 et Enterprise Mobility + Security, ainsi que des services Azure, la plateforme de cloud-computing de l'éditeur.Selon les informations de Zdnet , des offres d'emploi ont été postées par Microsoft qui indiquent la mise au point d'un prochain service d'abonnement pour les consommateurs. Une annonce en particulier comprend dans la fiche de poste une mention explicite de cette nouvelle formule : «».Bien évidemment, Microsoft adapterait les produits compris dans son offre pour les besoins des clients particuliers. Seraient inclus dans l'abonnement une édition spécifique de Windows 10, Office 365 Home, Skype, Cortana, Bing, Outlook Mobile, Microsoft To-Do, divers services et. On pourrait par exemple imaginer cette offre tout-en-un taillée pour le marché de l'éducation, un secteur que Microsoft ambitionne de reconquérir Cet abonnement serait plus avantageux que l'offre Office 365 dans sa forme actuelle. L'éditeur permettrait à ses utilisateurs d'obtenir une expérience complète avec l'accès à toutes les solutions de. Ce serait dans le même temps un bon moyen pour Microsoft de ferrer le client et de le verrouiller dans l'écosystème afin d'augmenter le revenu par utilisateur durant toute la durée de son utilisation.L'éditeur continuerait ainsi à privilégier ce, qui lui réussit plutôt bien depuis plusieurs années. Microsoft a doublé son chiffre d'affaires annuel en 4 ans, sous l'impulsion de son PDG Satya Nadalla, qui a développé les formules d'abonnement au sein des différentes branches d'activité de l'entreprise.