Microsoft Search : la recherche sans frontière sur Office, Windows, Bing...

Des résultats de recherche encore plus personnalisés

De l'intelligence artificielle pour prédire les recherches des utilisateurs

L'éditeur devient d'annoncer la mise en place de Microsoft Search, un système de recherche intelligent et unifié. Microsoft va proposer la même expérience de recherche dans ses différents produits, dont les applications, mais également, le navigateur Edge, Bing ou encore les applications mobiles sur iOS comme Android.La recherche unifiée proposée par Microsoft Search permettra à l'utilisateur d'un ou plusieurs des produits Microsoft de bénéficier des résultats de recherche personnalisés, de raccourcis vers d'autresMicrosoft ou encore de fonctionnalités supplémentaires.Taper le nom d'un contact dans le champ de recherche donnera ainsi la possibilité de retrouver les derniers documents partagés avec ce dernier. Il sera possible également de chercher des présentations PowerPoint, même dans l'application Word pour gagner en productivité tout au long de la journée.Pour offrir une expérience utilisateur unifiée, Microsoft va redesigner légèrement ces différentes interfaces web, en proposant la barre de recherche au centre et en haut de la page, quelque soit le service utilisé.Pour comprendre et anticiper les besoins des utilisateurs, Microsoft va ajouter de l'intelligence artificielle à son moteur de recherche. Grâce à Microsoft Graph, l'API centralisant les différentes informations utilisateurs présentes dans les applications de l'éditeur, Microsoft Search pourra prédire après quelques caractères tapés le bon document ou le contact à afficher.Le déploiement desera progressif. Il débutera par Bing.com et Office.com dès aujourd'hui, et en 2019 dans Windows 10 et les applications Office, via une mise à jour.