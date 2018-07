Microsoft veut animer vos réunions avec son app Whiteboard

Des versions iOS et Android à venir

Modifié le 16/07/2018 à 11h04

Présenté l'an dernier par la firme de Bill Gates, Whiteboard est une application destinée au travail collaboratif. De fait, tous les utilisateurs peuvent accéder à la même interface en temps réel, ainsi qu'aux mises à jour et aux prises de notes. Il est également possible d'ajouter des photos depuis son ordinateur ou depuis le web. Par le biais d'un stylo compatible, de son clavier ou de son doigt, un utilisateur peut partager des notes sur ce que Microsoft décrit comme étant un « infinite canvas », ce que l'on pourrait traduire par « tableau sans limites ».Jusqu'à ce jour, seule la version bêta de l'application Whiteboard était disponible. Dans un billet publié le 12 juillet, Microsoft indique qu'il a ajouté quelques nouvelles fonctionnalités suite aux retours qu'il a eus sur la version bêta. Ainsi, « les notes de texte, la possibilité d'ajouter et de manipuler des images, l'amélioration de la reconnaissance des formes, l'amélioration de l'accessibilité, la conformité à diverses normes mondiales » sont intégrées à l'application.Gratuite, l'application est accessible à tous les utilisateurs, mais il faut au moins que l'un d'entre eux possède un compte Office 365, peu importe que ce dernier concerne les particuliers, les entreprises ou l'enseignement. Par la suite, l'application Whiteboard sera intégrée au concurrent direct de Slack, Microsoft Teams.La société prévoit aussi de lancer une version web ainsi qu'une version iOS et Android.Il y a quelques heures à peine, la firme indiquait qu'elle lançait une version gratuite de son outil collaboratif Microsoft Teams. Jusqu'ici, ce dernier ne comprenait qu'une version payante, un point qui pouvait décourager certaines petites et moyennes entreprises.