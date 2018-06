Suivez vos enfants à la trace avec le launcher Android de Microsoft

Un contrôle parental dédié aux services Microsoft

À télécharger :

Microsoft Edge pour Windows



MSN pour enfants

. La page d'accueil de toutes les personnes nées dans les années 90 va ainsi s'adjoindre d'un portail intégralement dédié aux enfants de moins de 10 ans.



Celui-ci contiendra des contenus « appropriés », fruit d'un partenariat avec de grands médias comme Time for Kids, Popular Science, Sports Illustrated for Kids, National Geographic ou USA Today.



Une initiative qui fait écho à celle de YouTube de lancer une déclinaison réservée à nos têtes blondes. Espérons simplement que la démarche de Microsoft sera couronnée de plus de succès que celle de Google, qui peine parfois à filtrer des contenus pour le moins... inadaptés. Modifié le 01/06/2018 à 18h45

Partie intégrante des comptes pour famille de Microsoft, les nouvelles fonctionnalités présentées dans le launcher vous permettent, entre autres, d'avoir accès à la, et également de restreindre l'accès à certaines applis.S'il est possible de longue date de bloquer l'accès à certains sites web sur PC, Microsoft a souhaité étendre les possibilités de contrôle parental aux appareils Android via son propre launcher.Concrètement, les paramètres de contrôle que vous appliquez à votre compte famille Microsoft seront répliqués sur les appareils Android équipés du launcher.Les sites web définis comme malveillants sur PC seront tout aussi inaccessibles depuis la version Android de. Vous avez bien lu : les restrictions ne peuvent - de fait - s'appliquer qu'aux applications estampillées Microsoft.Autre nouveauté dévoilée par Microsoft aujourd'hui : l'arrivée d'un