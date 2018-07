Réunir toutes les messageries dans une interface

Quels sont les services compatibles ?

Sa prise en main

Dans le domaine des messageries instantanées,est l'un des projets récents les plus ambitieux. Disponible gratuitement et en français, ce logiciel permet de réunir tous les clients de messagerie instantanée les plus populaires dans une interface unique. Ici présenté sous Windows, cette solution est aussi téléchargeable sous macOS et Linux.Parmi les clients de messagerie pris en charge, le choix est vaste ! Notons l'intégration de Facebook Messenger Discord , LinkedIn, TweetDeck ou encore Trello et Twitch.Pour chaque service, l'utilisateur est invité à saisir ses identifiants et accéder aux discussions et contacts des plateformes respectives. Pour les plus connaisseurs dans le domaine,donne les moyens d'ajouter de nouveaux services via un système d'extensions. Le logiciel permet aussi la synchronisation des messages et des conversations selon les services et propose un système de notifications sonores et à l'écran.Proche de la perfection, l'interface deest un modèle de prise en main. L'ensemble est à la fois intuitif, bien traduit en français et un plaisir à utiliser quotidiennement.