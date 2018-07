Portable et disponible en version gratuite,est un bon outil pour analyser son système et se débarrasser efficacement des logiciels espions et des bots comme les keyloggers, les miners et les adwares.

est un logiciel qui permet d'analyser le système à la recherche de nombreuses menaces pour le système comme les logiciels espions, les bots et les rootkits qui peuvent mettre le système et les données de l'utilisateur en péril. Il est également efficace contre les keyloggers qui enregistrent la saisie au clavier ou aux miners, ce nouveau type de menaces qui utilise les performances du PC à l'insu de l'utilisateur dans le but de miner des cryptomonnaies.Dans sa version gratuite, le logiciel propose uniquement une analyse des emplacements potentielles menacés. Parmi les options, il est possible d'analyser le Registre, de détecter les chemins de fichiers suspicieux et d'effectuer une analyse des menaces à l'aide de la base de données VirusTotal.Avec ses abonnements d'un an pour 3 PC à 10$ ou pour un nombre illimité de PC pour 30$,offre la possibilité d'effectuer des scans personnalisés ou pour l'intégralité du système. Cette version fournit également des options pour analyser les programmes qui se lancent au démarrage, les répertoires Windows ainsi que les paramètres de sécurité de Windows.Même s'il est uniquement en anglais,est simple à prendre en main et propose des options simples. Notons enfin qu'il est portable et ne nécessite donc pas d'installation.