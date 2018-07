f-secure key

Disponible en version gratuite,est simple à prendre en main et permet de gérer et sécuriser l'ensemble de ses identifiants et cartes bancaires. Il lui manque toutefois certaines options et champs de saisie pour plaire aux professionnels. La versiondonne les moyens de synchroniser ses mots de passe entre plusieurs appareils.

Reconnu pour son logiciel de protection F-Secure Antivirus , l'éditeurpropose également une foule d'outils comme, un gestionnaire de mots de passe complet, disponible en français et simple à prendre en main.Alors que la version gratuite permet de gérer sa base de données d'identifiants en local, la versionoffre la possibilité de synchroniser ses mots de passe entre plusieurs appareils.Afin de bien protéger l'ensemble de ses identifiants personnels et professionnels, le logiciel propose de définir un mot de passe général ainsi qu'un code de récupération à imprimer. Par la suite, il est possible d'enregistrer l'intégralité des mots de passe. Seule deux catégories sont disponibles, une dédiée aux cartes bancaires et l'autre aux comptes et mots de passe.Parmi ses points forts, notons les options de personnalisation, le moteur de recherche intégré ainsi que le générateur de mots de passe. Nous regrettons seulement le manque de champs de saisie personnalisable ou l'ajout de pièces jointes, utile dans le cadre professionnel.En outre, l'utilisateur peut importer ses mots de passe d'autres gestionnaires avec la prise en charge des formats CSV de Dashlane , de l'extension Firefox Password Exporter, de Keepass , de LastPass Password Manager ou de SecureSafe Password Manager ainsi que le format XML de Keepass ainsi que l'extension PIF propre à 1Password .Seule l'extension propriétaire de, à savoir le FSK, est disponible à l'exportation.