Heimdal Free

Des applications obsolètes sont souvent synonymes de failles de sécurité potentielles. En effet, si un logiciel n'est pas mis à jour régulièrement, l'utilisateur s'expose à d'éventuelles exploitations de failles pouvant mettre son système en danger.Ainsi, au lieu de vérifier et mettre à jour chaque programme manuellement, le logiciels'en occupera automatiquement et en arrière plan. Il s'avère aussi efficace pour corriger certaines failles logicielles connues.Dans cette version, l'utilisateur a les moyens d'analyser l'ensemble des logiciels installés sur son ordinateur manuellement via la fenêtre principale et en cliquant sur le bouton « Scan » ou alors en passant par le menu « Patching System ». Ce dernier permet de maintenir à jour automatiquement et en silence un grand nombre de logiciels comme Flash Player Java ou encore Google Chrome propose également l'installation propre et rapide d'une quinzaine de logiciels populaires avec entre autres Mozilla Firefox TeamViewer ainsi que WinRAR Pour aller plus loin, la versionpayante bénéficie de fonctions avancées en analyse du trafic internet et en gestion des logiciels malveillants.Même s'il est en anglais, ce logiciel est simple à prendre en main et permet une installation rapide et silencieuse des mises à jour.