Toujours en phase de développement Beta,affiche des fonctionnalités et outils prometteurs pour prendre en main son smartphone ou sa tablette Android depuis son PC et vice-versa. Un logiciel à surveiller de près et qui ne cesse de s'étoffer !

Que faire avec Virtoo ?

Quelles sont ses possibilités ?

Sa prise en main

est un logiciel gratuit qui permet de contrôler son smartphone ou sa tablette Android à partir d'un PC Windows. Toujours en phase de développement Beta, cette solution promet d'interagir avec les appareils iOS dans les futures versions.Sur le papier, l'utilisateur est à même de prendre et passer des appels automatiquement depuis son PC grâce à un casque et un microphone. Les messages peuvent aussi être envoyés et reçus depuis l'ordinateur. Des notifications permettent ainsi d'être alerté en cas de nouveau message ou d'appel entrant, ainsi plus besoin de toujours avoir son smartphone sous la main.La fenêtre principale du logiciel affiche également la liste des contacts du répertoire, idéal pour passer un appel rapide poue envoyer un SMS. Notons également l'intégration d'une fonction de miroir afin de visualiser et interagir avec l'écran de son téléphone à distance.Pour fonctionner, plus prérequis sont indispensables comme l'activation du WiFi et du Bluetooth, un ordinateur sous Windows 10 64-bits et un appareil sous Android 5.0 minimum.Même si l'ensemble est voué à changer au fil des versions,est un outil intuitif et agréable à utiliser.