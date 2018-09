Alibaba va concevoir ses propres puces spécialisées dans l’IA

Différentes puces couvrant tous les domaines de l'intelligence artificielle

n'est pas qu'un immense supermarché en ligne. À l'instar de son équivalent américain, le géant chinois de la vente en ligne diversifie ses activités. Lors du Cloud Computing 2018 organisé par le groupe à Hangzhou, Jeff Zhang a déclaré que les efforts d'Alibaba seraient concentrés sur plusieurs domaines, dont le développement de processeurs quantiques.M.Zhang a notamment expliqué la feuille de route présentée à cette occasion : «».Alibaba Group a officialisé l'ouverture d'une entreprise de semi-conducteurs afin de développer et produire des processeurs tirant parti de ces recherches sur l'. Cette compagnie appelée Pingtouge va se spécialiser dans les puces personnalisées, dont les usages seraient tournés vers les projets d'Alibaba dans le développement d'applications pour l'Internet des objets.Plus près de nous, Alibaba va lancer au second semestre 2019 une puce appelée AliNPU. Cette puce également tournée vers l'sera pensée pour des applications dans la, les villes intelligentes et la logistique.Ces initiatives couplées à l'achat d'un fabricant de semi-conducteurs' C-Sky Microsystems, correspondent aux souhaits du gouvernement chinois de faire du pays le leader mondial en matière d'intelligence artificielle.