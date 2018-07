Au Texas, une entreprise imprime des maisons en 3D en un jour

Casey Dunn via wired.com

Une imprimante 3D géante construit une maison en une journée

De grandes ambitions pour la maison imprimée en 3D

Icon, jeune entreprise basée à Austin, Texas, a développé un système d'impression 3D permettant de construire une maison complète en une seule journée seulement. Une prouesse technologique quand on sait que les propriétaires américains attendent en moyenne 6 mois la construction de leur maison.Pour ce faire, la start-up a développé une imprimante 3D de très grande taille baptisée Vulcan rapporte wired.com . Pour réaliser une maison, les ingénieurs ont développé un logiciel permettant de traduire les plans architecturaux de la maison en G-Code, compris et interprété par la machine-outil.Ce code détermine où l'imprimante se déplace le long de sa trajectoire, extrudant des couches de béton de près de 2 cm d'épaisseur de la même manière que le glaçage d'un gâteau.Le mélange utilisé pour la construction est un fin mélange de ciment, de sable et de plastifiant, qui est déposé au sommet de l'appareil puis s'écoulant via un tuyau automatisé. Ce conduit part de bas en haut au fil de la construction de la maison pour finir par le toit.Actuellement, Icon peut réaliser des maisons d'environ 75 m2 mais pourra construire des résidences de plus grande surface dans les mois à venir. Elle coûtent un prix de 4000$, un tarif imbattable dans le secteur.L'entreprise souhaite généraliser son concept, notamment pour aider les populations en difficulté et résoudre la crise du logement. Le dispositif Vulcan va être déployé au Salvador dès 2019 pour construire 100 maisons pour des familles défavorisées.Icon participe également à un surprenant concours organisé par la NASA dont le sujet est la réalisation d'habitats à partir de matériaux trouvés sur les planètes visitées par les astronautes. Vulcan pourrait être un élément fondamental de la conquête spatiale dans les prochaines années.