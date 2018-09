Qualcomm dévoile l'AptX Adaptive pour des casques bluetooth plus efficaces

Vers des caques gaming Bluetooth vraiment efficaces ?

Tout utilisateur de casque Bluetooth a un jour éprouvé la limite de cette technologie sans-fil. La qualité audio est loin d'atteindre celle d'un CD. Pire encore, de nombreux écouteurs Bluetooth sont victimes de temps de latence plus ou moins longs selon leur qualité, entrainant un décalage entre l'image et le son lors du visionnage d'une vidéo. Qualcomm pourrait cependant avoir trouvé un remède à ces maux avec son codecprésenté lors de l'IFA 2018.Lancé en 2015, leavait apporté un vent de renouveau sur le secteur de l'audio sans-fil. Ce codec utilisé sur les smartphones Android - ceux d'Apple ne sont pas compatibles - permettait de transmettre des flux audios approchant de la qualité CD sur des récepteurs compatibles. Malgré tout, de gros progrès restaient à accomplir et ce codec aura eu deux évolutions nommées AptX HD et AptX Low Latency.passe maintenant à la vitesse supérieure avec le AptX Adaptive. Présenté à l'occasion de l'IFA de Berlin, cette nouvelle technologie à destination des smartphones Android est capable de compresser le flux audio de façon variable. Selon le contenu - musique, film, jeu - le débit sera adapté automatiquement, ce qui n'est pas le cas des codecs actuels.Plus sympa encore, AptX Adaptive - via la puce Bluetooth - sera capable d'adapter le débit selon l'environnement. Si vous êtes proches de nombreuses perturbations comme des antennes WiFi, l'audio sera plus fortement compressé afin de limiter les couacs lors de l'écoute. Inversement, la qualité audio sera plus importante s'il y a peu de signaux interférant avec le signal du smartphone.Parlons chiffres : Qualcomm indique que son codec sera capable de débits plus bas que le AptX classique, jusqu'à 280 Kbps contre 384 Kbps. En revanche, il ne montera pas aussi haut que le AptX HD. La version Adaptive ne montera ?qu'à? 420 Kbps contre 576 Kbps pour son homologue HD.Qualcomm se veut rassurant sur ces limites, le nouveau codec étant capable d'une compression plus efficace, ce qui ne dégradera pas la qualité audio. Et avec une, les joueurs pourront enfin prétendre à bénéficier de casques Bluetooth efficaces.AptX Adaptive est compatible avec. Les premiers smartphones qui en bénéficieront seront disponibles en début d'année 2019. Quant aux casques contenant des puces compatibles, ils devraient apparaitre sur les étalages dès le mois de décembre. Notez aussi que les nouvelles puces seront compatibles avec l'AptX original. On a hâte de tester ça !