Sony dévoile la nouvelle version de son casque phare : le WH-1000XM3

Le WH-1000XM3 : un casque à réduction de bruit particulièrement autonome

Née à l'il y a deux ans, la gamme 1000X de Sony se renouvelle tout naturellement à l'occasion de l'édition 2018 du salon.En fin de semaine dernière, la marque japonaise a dévoilé le, un casque Bluetooth à réduction de bruit active qui, semble-t-il, corrige enfin les agaçantes manies de ses aînés.Équipé de la puce, le WH-1000XM3 se positionne comme l'un des tout meilleurs casques à réduction de bruit du marché. Une technologie on le sait gourmande, mais qui n'entame pas pour autant la grande autonomie promise par Sony : 38 heures en charge complète.Plus impressionnant, 10 minutes de charge en USB-C permettraient au casque de récupérer près de 5 heures d'autonomie.Côté son enfin, Sony promet un casque fidèle à la signature sonore de la marque, disposant néanmoins d'une distorsion moins marquée dans les médiums ; un reproche qui avait été souvent formulé à l'encontre de son prédécesseur.Le microphone a également été amélioré, et devrait se montrer plus convaincant lors de conversations téléphoniques mains libres.Le WH-1000XM3 sera disponible dans le commerce à la mi-septembre, pour la modique somme de 379€. Un tarif et une fiche technique qui le positionnent en concurrent idéal pour un QuietComfort 35 de Bose.