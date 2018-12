Huawei AI Cube : l'enceinte intelligente du géant chinois débarque

Enceinte connectée...et routeur 4G en déplacement !

Une vidéo de présentation... vue nulle part ailleurs

Une vidéo à regarder en entier, notamment pour le jeu d'acteur d'un niveau incommensurable.

entre dans la course aux enceintes connectés. Présent lors de l'IFA 2018 de Berlin, le constructeur a dévoilé lors de sa conférence la sortie prochaine de son assistant domestique., c'est son nom, intégreraet proposera une multitude de services à ses utilisateurs, comme écouter sa musique préférée, un bulletin d'informations ou commander une pizza.L'enceinte ressemble beaucoup à un Google Home, notamment sa partie basse entièrement grillagée alors que le corps est en plastique, mais en plus allongée. Un design passe-partout qui saura se fondre dans n'importe quel salon. Comme l'enceinte de Google, la partie supérieure de l'enceinte est tactile pour contrôler le volume ou mettre en pause l'appareil. Un bouton physique permet également de couper l'écoute de l'assistant quand vous le souhaitez.Le constructeur chinois insiste sur la qualité audio de son appareil, notamment sur sa technologie Histen qui module le signal audio pour en booster les basses et améliorer le rendu général des chansons. Pour la reconnaissance vocale, Huawei a intégré quatre microphones dans la partie inférieure, censés vous entendre ou que vous vous trouviez dans la pièce.Huawei ne s'est pas contenté de concevoir une énième enceinte connectée. AI Cube est également un routeur 4G complet. Très pratique en déplacement, il permet à des appareils de s'y connecter comme ils le feraient sur une box internet, en utilisant le réseau mobile de son opérateur. Un emplacement dédié est prévu pour y insérer une carte SIM et l'enceinte autorisé un débit maximal de 300 Mb/s en téléchargement.Huawei n'a communiqué ni date de disponibilité ni prix pour son AI Cube qui rejoindra des concurrents déjà bien installés comme Amazon ou Google sur le marché de l'assistant connecté.Peut-être publiée par inadvertance, la vidéo promotionnelle ci-dessous est en ligne depuis vendredi dernier (31 août) sur la chaîne YouTube. Elle présente l'et l'ensemble de ses fonctionnalités d'assistant et de routeur.