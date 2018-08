IFA : Samsung dévoile des écrans QLED 8K qui s’améliorent avec le temps grâce à l'IA

L'intelligence artificielle s'immisce aussi dans les écrans de télé

Une image qui se bonifie avec le temps

L'IFA de Berlin vient d'ouvrir ses portes, etfrappe déjà très fort. Ce matin, le sud coréen a dévoilé le, son nouvel écran QLED 8K à destination du grand public.On connaît la rengaine. Pour profiter pleinement d'un écran avec une telle résolution, encore faut-il que des contenus compatibles soient disponibles.C'est précisément là qu'intervient le, qui équipe la télévision que Samsung vient de dévoiler. Celui-ci est capable d'upscaler n'importe quel flux vidéo pour que celui-ci apparaisse en 8K sur l'écran. Et ce ? nous promet-on ? que la source d'origine soit SD, HD ou même 4K.Pour ce faire, le processeur mobilise une banque de près de 200 filtres conçus via un algorithme entraîné par des millions d'images différentes. L'objectif est de pouvoir s'adapter au type d'image (paysage, sport, interviews, films, etc.) pour lui apposer le traitement d'upscaling approprié.Ce n'est pas tout. En effet Samsung a annoncé que l'image de son Q9000R se bonifierait avec le temps. Un comble, alors que le téléviseur est plutôt connu comme un appareil dont l'obsolescence arrive assez tôt.Pour récupérer les fameux filtres dont nous parlions plus haut, le téléviseur se connecte à des serveurs pour récupérer leur dernière version. Et logiquement, plus l'algorithme s'entraînera, plus il deviendra capable de fournir une image de bonne qualité.Là est donc le « secret », ou plutôt la bonne idée marketing de Samsung : proposer, via des mises à jour OTA, des filtres plus performants pour améliorer l'image de son téléviseur 8K au fil des années.Une bonne idée, qui se monnaie néanmoins entre 5000 et 15000€ selon le modèle choisi. Le Q9000R sera disponible aux formats 65, 75, 82 et 85 pouces dans le courant du mois de septembre.