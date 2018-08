IFA : Lenovo annonce le Yoga C630, : un 2-en-1 Windows ARM sous Snapdragon 850

Windows On Snapdragon

Ça bouge, du côté des portables. Aujourd'hui, c'est le constructeur chinoisqui dévoile une nouvelle machine légère et dotée d'une autonomie de près de 25 heures.Le patronyme complet de la nouvelle machine de Lenovo est le? pour Windows on Snapdragon.En effet la puce de Qualcomm attire toutes les convoitises ici. Équipé du, le C630 WOS promet des performances jusqu'à 30% supérieures aux versions antérieures de la plate-forme Windows on Snapdragon. Au vu des derniers benchmarks , c'est tout ce qu'on peut espérer.L'appareil jouit également de la présence d'un modem X20 LTE garantissant des débits descendants jusqu'à 1,2 Gb/s.L'ordinateur de 13,3 pouces est équipé d'une dalle IPS qui affiche du Full HD. Côté mensurations, il mesure 12,5mm d'épaisseur pour 1,2 kilo. Cerise sur le gâteau : le C630 WOS est dépourvu de ventilateur, garantissant ainsi un fonctionnement on ne peut plus silencieux. Reste à voir maintenant comment Lenovo gérera la dissipation de chaleur.Disponible en 4 ou 8 Go de RAM, et 128 ou 256 Go de stockage, le Yoga C630 WOS viendra équipé de 2 ports USB-C. Il arrivera dans nos contrées en novembre prochain, à partir de 999€.