IFA : Netgear dévoile son enceinte connectée Orbi Voice et son routeur haut de gamme XR700

Orbi Voice : une enceinte connectée avec assistant vocal

XR700 : un routeur ultra haut de gamme pour les joueurs

Parce que l'IFA ce ne sont pas que des smartphones, PC et autres écrans gaming, Netgear a dévoilé ses nouveaux appareils destinés à la maison connectée.cède aux sirènes des assistants vocaux. Nouvelle venue dans la gamme Orbi, la Voice est une enceinte intelligente trois-en-un. La partie son est assurée par deux haut-parleurs Harman/Kardon de 1? et 3.5?. Quatre microphones intégrés dans l'enceinte permettent d'interagir avec, déployé depuis peu en France.Maisn'est pas qu'une enceinte avec un assistant vocal en supplément. C'est aussi un satellite WiFi maillé destiné à étendre le réseau du domicile, proposant une couverture allant jusqu'à 125 m². Le satellite utilise pour cela trois bandes, comme c'était déjà le cas sur le routeur Orbi 50. D'ailleurs, l'enceinte Orbi Voice utilise la même application mobile pour le paramétrage et la gestion au quotidien.La petite enceinte multifonction sera commercialisée cet automne seule à 330 euros ou en bundle avec le routeur Orbi 50 à 500€.On passe maintenant auavec le successeur du XR500, le. Le nouveau venu vise une fois de plus le très haut de gamme pour les joueurs exigeants. Ce routeur voit son design légèrement revu, devenant plus arrondi et un peu moins agressif que son prédécesseur.Il embarque toujours quatre antennes actives compatibles WiFi 802.11 ad 60 GHz ainsi que 7 ports Ethernet 1 Gigabit (6 LAN + 1 WAN) et deux USB 3.0. Et afin de garantir des performances optimales, le NPG XR700 se dote d'un port LAN SFP+. Lié à un switch compatible comme le Netgear SX10, le routeur donnera toute la mesure de ses performances en assurant une liaison 10 Gbps.Comme sur son prédécesseur, le NPG XR700 donne accès à l'interfacequi permet de choisir le serveur optimal afin de diminuer la latence, hiérarchiser le trafic et surveiller en continu les performances du réseau.L'ensemble est donc très attractif, mais il faudra un budget conséquent et surtout le matériel compatible pour en profiter pleinement. Le Netgear XR700 sera commercialisé en octobre 2018 pour la somme de 499€.