IFA : Sony Xperia XZ3, un smartphone de 6 pouces sans bords

Enfin de l'OLED sur un Xperia

Une fiche technique qui manque d'extravagance

adopte un rythme effréné cette année. Le constructeur japonais a profité du créneau de l'pour abattre une carte intéressante : sonÉquipé d'un grand écran de 6", le Xperia XZ3 est le premier smartphone de la marque a céder aux sirènes de l'. Une sage décision, qui permettra aux futurs acquéreurs de profiter à plein de cet écran généreux, sans bords, doté d'une résolution QHD+.Ajoutons que celui-ci embarque la technologie Bravia, qui équipe également les téléviseurs OLED de la marque, et qu'il est compatible avec le contenu HDR 10 bits, et nous nous retrouvons probablement avec l'un des écrans les plus excitants de cette année.Côté design, il paraît frappant que Sony se soit inspiré deset S9 de Samsung. Le constructeur n'ayant pas souhaité céder à la mode des encoches, c'est vers un écran incurvé et sans bords latéraux qu'il s'est penché.La face arrière de l'appareil perd un peu en élégance, et reste dans les clous des habitudes de Sony en la matière. Notons par ailleurs que le smartphone ne s'accompagne que d'un seul appareil photo dorsal Motion Eye de 19 MP (ouverture à f/1.6). Suffisant, néanmoins, pour utiliser les fonctionnalités phares des produits Xperia : enregistrement de vidéos 4K HDR et Super ralenti à 960 images par seconde en 1080p.À l'avant, une caméra de 13 MP ouvrant à f/1.9 se chargera de vous tirer le portrait lors de selfies.Sous le capot, enfin, on retrouve l'indéboulonnable Snapdragon 845 associé à 4 Go de RAM seulement. Des choix techniques qui permettent de conserver l'appareil de Sony dans une fourchette tarifaire raisonnable, mais qui en font un smartphone probablement insuffisant pour du gaming de haute volée.Le Xperia XZ3 sortira en octobre dans quatre coloris : noir, gris perle, vert irisé et prune au tarif de 799€.