Sonos Amp, le nouvel ampli multiroom veut réveiller vos vieilles enceintes

© Sonos

Contrôlez n'importe quelle enceinte via votre smartphone grâce au Sonos Amp



© Sonos



© Sonos

À l'occasion de l'IFA 2018, la marque américaine a décidé de donner un coup de neuf à l'un de ses produits phares : le10 ans après la sortie du premier modèle, cette nouvelle version va vous permettre de rendre connectée n'importe quelle enceinte dont vous disposez.Cetopère comme un hub ; une interface opérant la liaison entre la source audio et les enceintes.Sur le Sonos Amp nouvelle génération, vous pouvez ainsi brancher n'importe quelle paire d'enceintes, et même vous en servir comme Home Cinema grâce au port HDMI ARC. Une entrée RCA est également de la partie, et vous permettra d'y connecter un appareil analogique, comme une platine vinyle.La musique se contrôle intégralement depuis l'application Sonos sur smartphone et tablette, et permet bien entendu de lire votre musique stockée sur Spotify, Deezer ou tout autre service de streaming.Du reste, le Sonos Amp supporte le protocole AirPlay 2 d'Apple, permettant de diffuser de la musique depuis l'application Musique sur iOS ou iTunes sur macOS.Enfin, vous vous en doutez, l'appareil est pleinement compatible avec n'importe quelle enceinte Sonos. Libre à vous, donc, de vous servir de l'Amp pour connectez vos vieilles enceintes et vous créer une véritable bulle de son en y adjoignant les services des enceintes sans-fil de la marque.Le Sonos Amp sera commercialisé en février 2019 au tarif de 699€.