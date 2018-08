IFA : U12 Life, le nouveau milieu de gamme HTC officialisé

Un design à la Pixel 3

Du milieu de gamme bien équilibré

Après le succès des U11, HTC sort depuis le début d'année la succession avec les U12. La fin d'année verra l'arrivée du, petit frère milieu de gamme du U12.On retrouve clairement dans le U12 Life l'ADN utilisé pour concevoir les Google Pixel. Le smartphone se pare ainsi d'une coque en métal similaire à celle des Pixel 2 poussés par Google. La partie haute est lisse alors que la partie basse est striée pour une meilleure prise en main.L'écran LTPS de 6? a la bonne idée de ne pas arborer d'encoche disgracieuse. Il reste donc au classique format 18:9, plus adapté à la majorité des contenus actuels. Milieu de gamme oblige, la définition reste en Full HD+.La partie photo sera assurée par un double capteur arrière de 16+5 MP. HTC n'hésite d'ailleurs pas à avouer que les performances ne seront pas aussi bonnes dans ce domaine que le U12+, réputé pour sa qualité. En face avant, l'APN de 13 MP est soutenu par un flash LED.Le HTC U12 Life est un smartphone relativement bien équilibré, étant donné son prix de 349€. Il se voit ainsi doté d'un SoC Snapdragon 636 avec 4 ou 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage interne - avec une extension possible via micro-SD. Bonne nouvelle, la prise casque refait son apparition après sa suppression sur les précédents modèles de la marque asiatique.L'autonomie devrait être plutôt bonne, sachant qu'elle sera assurée par une conséquente batterie de 3600 mAh. Dommage quand même que la Quick Charge ne soit pas intégrée. Niveau connectivité, on trouve du WiFi 802.11 ac, du Bluetooth 5.0, du NFC et de l'USB Type-C.Pour la partie logicielle, c'est Android 8.1 qui est intégré. HTC laisse aussi tomber la fonction Edge Sense qui permettait de réaliser des actions rapides en pressant les bords du smartphone. Quant au passage vers Android 9.0 Pie, le constructeur n'a pas annoncé de date.Le HTC U12 Life sera disponible en Europe durant le mois de septembre. S'il est bien doté, il devra néanmoins affronter le Xiaomi Pocophone F1 , un concurrent de taille bien plus puissant et plus cher de seulement quelques dizaines d'euros.