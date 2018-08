IFA : Acer tease le Predator X, un PC gamer surpuissant à double Intel Xeon

Une machine dédiée au multi-tâche

Qu'on aime ou pas les productions Acer, il faut bien avouer que la marque fait tout pour se démarquer à l'IFA de Berlin. Après le portableet le cockpit de jeu , Acer a fait forte impression en dévoilant - un peu - son, une unité centrale taillée pour les gamers exigeants.Pour le moment, peu d'informations ont été dévoilées par le constructeur. Logé sous cloche, le Predator X n'a cependant pas manqué d'attirer les regards avec son look très agressif et anguleux si typique de cette gamme.Acer n'a pas dévoilé de caractéristiques précises, ni même de prix ou de date de sortie. On sait juste que le Predator X vise les joueurs amateurs de grosse puissance et de multi-tâche. Il devrait donc ravir les streamers avec l'emport depour la RAM.Le Predator X sera donc une petite bête de course qui ne sera clairement pas à la portée de tous les budgets. Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant des nouveautés concernant ce PC fixe dès que nous en saurons plus. Et qui sait, peut-être aurons-nous l'occasion de le tester ?