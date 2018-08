IFA : Asus affine ses ZenBooks

Un amincissement vraiment impressionnant

Des caractéristiques haut de gamme à partir de 899$

Les ZenBooks sont les représentants haut de gamme d'Asus pour les ultra-portables. La série connait un certain succès depuis plusieurs années, mais il faut bien avouer que le design avait besoin d'un petit rafraichissement afin de s'adapter aux utilisateurs étant toujours plus en recherche de mobilité. C'est maintenant chose faite avec les nouveaux ZenBooks.La plus grosse particularité des nouveaux ZenBooks est leur cure d'amaigrissement. Si Asus conserve les mêmes tailles d'écran - 13, 14 et 15? - les bordures ont été affinées au point que les ordinateurs asiatiques perdent plusieurs centimètres. La photo ci-dessous, réalisée par nos confrères de The Verge, est plus parlante. Elle met côte à côte un ZenBook 13 de 2017 avec son petit frère de 2018.La différence de taille est plutôt bluffante. Ces nouvelles dalles sans bordures sont nommées NanoEdge et couvrent jusqu'à 95% de la surface d'écran. Le modèle de 15? fait ainsi presque la même taille que l'ancienne version de 13?.Ces nouveaux ZenBooks possèdent tous un pavé numérique intégré au pavé tactile . Il peut s'allumer à la demande et permet de taper les chiffres à la volée. Ce type de technologie est déjà utilisé sur lesorti plus tôt cette année.Niveau spécifications, les nouveaux ZenBooks bénéficient bien sûr de processeurs Intel de 8ème génération allant jusqu'au Core i7 doublé d'un GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Max-Q, jusqu'à 16 Go de RAM et du stockage SSD PCIe.La connectique reste proche des anciens modèles, mais la finesse de l'ensemble a forcé Asus à quelques compromis. Le port SD cède ainsi sa place à du micro-SD. Les ultra-portables taïwanais conservent néanmoins deux USB-A, un USB-C et le port HDMI. Asus a aussi mis l'accent sur l'autonomie, avançant jusqu'à 14h en vidéo pour leset jusqu'à 16h pour le grand frère de 15?.Cette nouvelle série d'ultra-portables sera mise en vente dès le mois prochain. Le prix de base commencera à 899$ aux USA, on peut donc raisonnablement penser que la France verra apparaitre ces machines aux alentours de 1000€.