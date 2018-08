IFA : Acer dévoile le Predator Triton 900

Un écran 4K à charnière : enfin de l'originalité

Acer met les bouchées doubles pour se démarquer sur le salon IFA 2018. Après l'improbable ?cockpit de jeu? Predator Thronos , le constructeur a présenté sur son stand un PC gaming atypique, leNommé Triton 900 et appartenant à la gamme, le nouveau portable gaming d'Acer n'a a priori pas grand-chose de différent de ses comparses. Il vise le haut de gamme avec une dalle tactile 4K à 144 Hz compatible avec la technologie Nvidia G-Sync.Le clavier RGB mécanique est de type low-profile et se voit doté d'un pavé tactile pouvant faire office de pavé numérique. Mais le plus original réside dans la charnière qui permet de faire bouger l'écran librement. Ce type de matériel n'est pas une nouveauté, mais rares sont les PC gaming à en bénéficier. En temps normal, ce sont les hybrides grand public qui en usent.En dehors de ça, le constructeur n'a dévoilé aucune caractéristique, ni aucun prix. On imagine que l'engin sera doté des futures versions mobiles des GPU RTX 20xx de Nvidia. Il faudra probablement attendre quelques mois avant que cette étrange machine ne soit commercialisée, si jamais elle va au-delà du simple modèle d'exposition.