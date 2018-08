IFA : découvrez l’agenda des conférences les plus importantes

Agenda des conférences pour l'IFA 2018

Jeudi 30 août 2018 :

10h45 : Samsung



13h : Toshiba



13h : Sony



13h15 : Philips



14h : Honor



19h30 : Lenovo et Motorola



HTC (horaire à déterminer)

Vendredi 31 août 2018 :

10h : Wiko



10h30 : Amazon Alexa



10h30 : LG



14h : Huawei



17h : Microsoft

Du 31 août au 5 septembre, Berlin sera au centre de l'attention des amateurs de nouvelles technologies. Objets connectés, ordinateurs, écrans, processeurs : les constructeurs vont pouvoir dévoiler une partie des nouveautés pour les mois à venir.Alors que les portes ne sont pas encore ouvertes au public, certaines conférences ont déjà commencé. Le taïwanais Acer a ouvert le bal ce 29 août et sera suivi par ses concurrents dans les heures à venir.Voici le planning des conférences qui seront tenues par les constructeurs les plus connus de la scène high-tech. Bien entendu, toute la rédaction de Clubic est sur le pied de guerre pour vous relayer les annonces les plus intéressantes dedans les prochains jours.D'autres marques comme Fossil, Philips ou Asus - pour ne citer qu'elles - lanceront aussi leurs produits dans les prochains jours. N'hésitez pas à revenir régulièrement sur le site pour bénéficier des dernières actualités et annonces en direct du salon berlinois.