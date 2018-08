IFA : Intel renforce sa 8ème génération de processeurs avec Amber & Whiskey Lake

6 nouveaux processeurs pour la 8ème génération

Intel met l'accent sur la mobilité et la connectivité

Intel ne va visiblement pas créer de chamboulement cette année. Le géant américain s'est contenté de dévoiler deux nouvelles séries de processeurs qui viendront agrandir sa 8ème génération déjà bien fournie. L'objectif ? Fournir des puces moins énergivores et avec une connectivité améliorée.Les nouveaux venus sont au nombre de six. Trois portent la dénominationet trois autres. Les Intel Core i3-8145U, i5-8265U et i7-8565U visent les ordinateurs portables et ultra-portables milieu et haut de gamme. Ils offrent un TDP de 15W et sont équipés de deux ou quatre cœurs avec jusqu'à 8. La fréquence maximale annoncée est de 4.6 GHz en mode Turbo.La série Y - nom de code Amber Lake - est probablement la plus intéressante. Elle vise les hybrides et autres petits PC à très faible encombrement. Le TDP de ces puces est de 5W seulement. Les Core m3-8100Y, i5-8200Y et i7-8500Y sont dotés de deux cœurs et quatre threads avec des fréquences allant jusqu'à 4.2 GHz en mode Turbo.Vous l'aurez compris, il n'y a pas de gros bouleversements apportés par ces nouvelles puces. Le fondeur conserve uneet parle simplement ?d'agrandissement? de la 8ème génération.Ces processeurs seront cependant intéressants grâce en particulier à l'intégration deau lieu de 867 Mb/s comme auparavant. Les constructeurs n'auront ainsi plus à intégrer des puces WiFi supplémentaires, ce qui entraîne évidemment un gain de place et une diminution de la consommation. On notera aussi la gestion native de l'USB 3.1.Côté autonomie, Intel annonce la possibilité de lire jusqu'à 16h de vidéos en Full HD. L'accent a aussi été mis sur les capacités audio. Les assistants vocaux Alexa et Cortana seront ainsi en mesure de mieux comprendre la voix de l'utilisateur.Ces nouvelles puces Amber Lake et Whiskey Lake seront déployées avant la fin de l'année sur les nouveaux PC portables des divers partenaires d'Intel. Les nouveaux XPS 13 2-en-1 et Inspiron de Dell en seront d'ailleurs équipés. Quant à la 9ème génération gravée en 10 nm, il faudra encore patienter avant sa présentation officielle...